Ex-Nationaltorwart Endras beendet Eishockey-Karriere

Bitte aktivieren Sie Javascript

Der frühere Nationaltorwart Dennis Endras beendet nach mehr als 600 Spielen in der Deutschen Eishockey Liga seine Karriere. Der 38-Jährige gehörte als Ersatztorwart zum deutschen Aufgebot beim sensationellen Gewinn von Olympia-Silber 2018 und feierte mit den Adlern Mannheim 2015 und 2019 die deutsche Meisterschaft. Nach zehn Jahren in Mannheim war Endras 2022 zu den Augsburger Panthern zurückgekehrt und wird dort nun Torwarttrainer.

»Es war immer mein größter Traum, Eishockeyprofi zu werden. Ich hatte das Glück, diesen Traum mit all seinen Momenten zu erleben«, sagte Endras laut einer Augsburger Vereinsmitteilung vom Freitag.

Endras habe die DEL »in den vergangenen zwei Jahrzehnten auf dem Eis und als Persönlichkeit mitgeprägt«, sagte Mannheims Clubchef Daniel Hopp in einer Adler-Mitteilung: »In Deutschland hat Dennis so ziemlich alles erreicht, was es zu erreichen gibt«, würdigte Hopp. »Ich verneige mich vor einer außergewöhnlichen Karriere.«

Mit Augsburg wurde Endras 2010 Vizemeister. In der Nationalmannschaft war Endras über Jahre ein wichtiger Rückhalt. Bei der Heim-WM WM 2010 führte er den Gastgeber sensationell ins Halbfinale und wurde als bester Spieler ausgezeichnet.

Mitteilung Augsburger Panther

Adler-Kader

DEL-Spielplan

Mitteilung Adler Mannheim