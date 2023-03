Aktuell Land

Ex-Nationalspielerin Leonie Maier wechselt nach Hoffenheim

Olympiasiegerin Leonie Maier verstärkt vom Sommer an die Bundesliga-Fußballerinnen der TSG 1899 Hoffenheim. Die 30 Jahre alte Abwehrspielerin wechselt zur neuen Saison in den Kraichgau und erhält dort einen Vertrag bis 2025, wie der Club am Mittwoch mitteilte. Maier spielte zuletzt beim FC Everton in der englischen Super League und davor unter anderem beim FC Arsenal und beim FC Bayern München.