Ex-Kölner Glass wird Sportdirektor der VfB-Frauen

Der VfB Stuttgart hat Sascha Glass als Sportdirektor Mädchen- und Frauenfußball verpflichtet. Der 50-Jährige hat einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 unterschrieben, wie die Schwaben am Mittwoch mitteilten. Glass war bis März Trainer der Bundesliga-Frauen des 1. FC Köln. Mit seinem Netzwerk und seiner Erfahrung solle er dazu beitragen, den Frauenfußball beim VfB weiter zu etablieren, so die Stuttgarter. Das VfB-Team spielt derzeit in der Oberliga.