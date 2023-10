Aktuell Land

Ex-Innenminister: Hätte Inspekteursamt nicht abgeschafft

Kritik an seinem CDU-Nachfolger Thomas Strobl: Trotz des Polizeiskandals um den Inspekteur der Polizei hätte der ehemalige Innenminister Reinhold Gall nicht gleich das ganze Amt abgeschafft. Das sagte der SPD-Politiker am Montag vor dem Untersuchungsausschuss im Landtag. Er halte das Amt nach wie vor für wichtig und erforderlich, sagte Gall. Es handle sich um eine wichtige Spitzenposition. Das Fehlverhalten einer einzelnen Person hätte nicht zu so einer weitreichenden Reform führen müssen. Ob ein neues Gremium besser agieren könne, habe sich ihm nicht erschlossen.