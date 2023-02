Aktuell Land

Ex-Fußballer Rohr soll neuer Nationaltrainer in Benin werden

Der ehemalige deutsche Fußballprofi Gernot Rohr steht vor einem Engagement als Nationaltrainer der westafrikanischen Republik Benin. Der 69-Jährige soll in der kommenden Woche nach Benin fliegen, um die letzten Details mit dem dortigen Fußballverband zu klären und einen Vertrag zu unterzeichnen, wie der »Mannheimer Morgen« am Freitag berichtete. Für Rohr wäre es bereits die fünfte Station in Afrika, nachdem er zuvor die Nationalmannschaften von Nigeria, Burkina Faso, Niger und Gabun betreute.