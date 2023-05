Aktuell Land

Ex-Benedikt-Vertrauter leitet Messe im Freiburger Münster

Der ehemalige Privatsekretär von Papst Benedikt XVI., Georg Gänswein, hat im Freiburger Münster einen Gottesdienst geleitet. Das bestätigte die Erzdiözese am Montag auf Anfrage. Der Erzbischof sei für zwei Tage aus Rom in seine Heimatdiözese gekommen, hieß es laut einem Video bei der Morgenmesse in dem Gotteshaus. In Freiburg sei er Ehrendomherr.