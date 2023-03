Polizisten stehen nach dem Austritt von Flüssiggas in einer Straße in Pforzheim.

Etwa 20 Anwohnerinnen und Anwohner sind in Pforzheim wegen des Austritts von Flüssiggas evakuiert worden. Das Gas sei am Donnerstagnachmittag aus einem Tank im Stadtteil Würm entwichen, erklärte ein Sprecher der Feuerwehr. Stadtwerke und Feuerwehr dichteten das Leck ab, sodass keine Gefahr mehr bestand. Die Menschen konnten wieder in ihre Häuser zurückkehren.