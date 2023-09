Aktuell Land

Europabrücke saniert: Beleuchtung fehlt

Autos und Lastwagen dürfen die Kehler Europabrücke - ein Nadelöhr für den Verkehr nach Frankreich - vom 30. September an wieder ungehindert überqueren. Die monatelangen Sanierungsarbeiten sollen in der kommenden Woche pünktlich abgeschlossen werden, wie das Regierungspräsidium Freiburg und die Eurométropole Strasbourg am Freitag gemeinsam mitteilten.