Europa League: Freiburg holt achtbares Remis in Lens

Der SC Freiburg hat sich im schweren Auswärtsspiel bei RC Lens eine achtbare Ausgangsposition für den anvisierten Achtelfinal-Einzug in der Europa League geschaffen. Die Breisgauer erkämpften sich am Donnerstag im Hinspiel der Zwischenrunde beim französischen Fußball-Erstligisten ein achtbares 0:0 und haben im Rückspiel in einer Woche vor heimischem Publikum gute Chancen auf ein Weiterkommen.