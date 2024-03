Aktuell Land

Eurofighter nach Reparatur in Stuttgart wieder in Bayern

Drei Wochen nach einer nicht geplanten Landung wegen technischer Probleme am Stuttgarter Flughafen ist ein Eurofighter der Bundeswehr zurück an seinem Standort in Oberbayern. Der Kampfjet sei am frühen Mittwochnachmittag am Luftwaffen-Stützpunkt in Neuburg an der Donau gelandet, sagte ein Sprecher des Fliegerhorsts. Der Eurofighter war am 6. März wegen elektronischer Probleme während eines Übungsflugs ungeplant am Stuttgarter Flughafen gelandet. Ein Techniker-Team wurde daraufhin in die baden-württembergische Landeshauptstadt beordert.