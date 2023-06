Aktuell Land

Etwas mehr Frauen auf Bühnen von »Hurricane« und »Southside«

Nach anhaltender Kritik an der männlichen Dominanz bei Musikfestivals holt der Veranstalter der Events »Hurricane« in Scheeßel (Niedersachsen) und »Southside« in Neuhausen ob Eck (Baden-Württemberg) nun mehr Frauen auf die Bühnen. Der Frauenanteil liege in diesem Jahr bei rund 31 Prozent, sagte Jonas Rohde vom Veranstalter FKP Scorpio. »Tatsächlich sind all unsere Festival-Line-ups über die Jahre diverser geworden«, sagte er. In der Vergangenheit habe der Anteil von Bands mit mindestens einer weiblichen Person zwischen 15 und 25 Prozent gelegen.