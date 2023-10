Aktuell Land

Etwas mehr Beschäftigte in der Südwest-Industrie

Die Zahl der Beschäftigten in den baden-württembergischen Industriebetrieben hat im August leicht zugenommen. Sie betrug rund 1,17 Millionen Personen und damit 1,2 Prozent mehr als im August des Vorjahres, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Stuttgart mitteilte. Gegenüber dem Vormonat Juli 2023 blieb die Zahl der Industriebeschäftigten nahezu unverändert. Insgesamt waren zwischen Januar und August dieses Jahres im Schnitt 1,175 Millionen Personen in der Branche tätig und damit 1,7 Prozent mehr als im entsprechenden Vergleichszeitraum.