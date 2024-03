Aktuell Land

Etwa 500 Strohballen brennen: Großeinsatz der Feuerwehr

Etwa 500 brennende Strohballen sind auf einer Wiese im Kreis Esslingen in Flammen aufgegangen. Mehrere Anrufer hatten das Feuer in Neckartenzlingen in der Nacht zum Sonntag gemeldet, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde demnach niemand. Die Feuerwehr sei mit einem Großaufgebot ausgerückt. Die Einsatzkräfte waren noch am frühen Mittag mit den Löscharbeiten auf der Wiese in der Nähe eines Waldstücks beschäftigt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht nun nach Zeugen. Der entstandene Schaden liegt den Angaben nach bei etwa 20.000 Euro.