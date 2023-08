Aktuell Land

Eskalation: Unbeteiligte stören Polizeieinsatz

Ein Polizeieinsatz wegen Körperverletzung auf einem Fest in Kappelrodeck (Ortenaukreis) ist am Wochenende beinahe aus den Fugen geraten. Zunächst soll ein 23-Jähriger, dem in der Nacht zum Sonntag ein Platzverweis auf dem Fest erteilt worden war, eine Bierflasche über dem Kopf eines Mitarbeiters des Sicherheitsdiensts ausgeschüttet und ihm die Flasche gegen den Kopf geschlagen haben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Wieso ihm zuvor der Platzverweis erteilt worden war, war nicht bekannt.