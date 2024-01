Aktuell Land

Es bleibt vorerst stürmisch und nass

Ferienwetter könnte schöner sein: In Baden-Württemberg bleibt es vorerst stürmisch und nass. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) folgen auf Dauerregen und Wind mit Orkanböen im Hochschwarzwald die nächsten Tage Schauer mit stürmischen Böen bis ins Flachland. Die Pegelstände in den Flüssen steigen, insgesamt ist die Hochwasserlage im Land aber noch entspannt. »An den Flüssen in Baden-Württemberg besteht derzeit keine überregionale Hochwassergefahr«, hieß es am Dienstag bei der Hochwasservorhersagezentrale in Karlsruhe.