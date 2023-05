Aktuell Land

Es bleibt der Wetterwechsel: Nach der Sonne kommt viel Regen

Sonnenfreunde sollten sich in Baden-Württemberg nicht zu früh freuen: Nach dem teils sehr sonnigen, vereinzelt aber schon ungemütlichen Sonntag wird in den kommenden Tagen neuer Regen über die eine oder andere Region im Land hinwegziehen. Das meldet der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag.