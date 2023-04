Aktuell Land

Erzbischof Burger: Müssen uns Missbrauchsbericht stellen

Erzbischof Stephan Burger ist bei der Freiburger Osternachtsfeier auf den Missbrauchsbericht eingegangen, der am 18. April für das Erzbistum veröffentlicht werden soll. »Wir werden uns für unsere Erzdiözese übernächste Woche diesem Bericht zu stellen haben«, sagte der hohe katholische Geistliche laut Erzdiözese am späten Samstagabend im Freiburger Münster. Berichte über Missbrauchserfahrungen innerhalb der Kirche wie auch in anderen Bereichen der Gesellschaft nannte Burger in seiner Predigt »belastend und verstörend«.