Erwerbstätige arbeiteten 2021 wieder mehr

Im zweiten Jahr der Corona-Pandemie haben die Menschen in Baden-Württemberg wieder mehr gearbeitet. Die Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden je Erwerbstätigem erhöhte sich 2021 um zwei Prozent auf 1332 Stunden im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Das Ausmaß an Kurzarbeit hatte im Jahr 2020 deutlich höher als 2021 gelegen, was der Hauptgrund für die Zunahme des Arbeitsvolumens sein dürfte.