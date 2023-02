Aktuell Land

Erster koscherer Riesling aus Südwesten abgefüllt

Anstoßen mit einem Viertele aus dem Südwesten - das können nun auch orthodoxe Juden. An der Staatlichen Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau (LVWO) in Weinsberg (Kreis Heilbronn) ist ein koscherer Wein abgefüllt worden - nach Angaben des Agrarministeriums der erste koschere aus Baden-Württemberg. Er ist aus der Rebsorte Riesling gekeltert und trägt den Namen »Le Chaim - Auf das Leben!«, wie das Ministerium am Dienstag mitteilte. Ab April soll er im Staatsweingut Weinsberg zu kaufen sein.