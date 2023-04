Aktuell Land

Erster Grünen-Bürgermeister überrascht Politikverdrossenheit

Deutschlands erster Grünen-Bürgermeister Elmar Braun ist lange überzeugt gewesen, Umweltbewusstsein und der Wunsch nach Freiheit würden wachsen. »Stattdessen hat das Vertrauen in die Politik abgenommen, damit habe ich wirklich nicht gerechnet«, sagte er dem »Badischen Tagblatt« und den »Badischen Neuesten Nachrichten« (Samstag) anlässlich seines 67. Geburtstags am Sonntag. Braun war 1991 als erster direktgewählter Grünen-Bürgermeister in das Rathaus von Maselheim (Landkreis Biberach) eingezogen.