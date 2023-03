Aktuell Land

Erste Waldrappe kehren an den Bodensee zurück

Die ersten Waldrappe sind aus ihrem Winterquartier in der Toskana zurück an den Bodensee gekehrt. Zwei Vögel hätten in Überlingen schon ein Nest in einer Felsnische inspiziert, sagte ein Sprecher des sogenannten Waldrappteams am Mittwoch. Weitere Vögel seien unterwegs. Als nächstes stehe die Paarungszeit an. Die ersten Waldrapp-Küken könnten im Mai schlüpfen. Aktuell leben laut dem Sprecher etwa sechs bis sieben der Tiere in Überlingen. Zuvor hatte der SWR darüber berichtet.