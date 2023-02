Aktuell Land

Erste Pole-Dance Meisterschaft im Südwesten

Akrobatik, Fitness, Kraft - und eine Stange: Bei der nach Veranstalter-Angaben ersten Pole-Dance-Meisterschaft im Südwesten sind 70 Frauen angetreten. Auch drei junge Männer beteiligten sich nach Angaben der Veranstalter am Samstag in Mannheim am Kampf um den Titel. Die professionellen Pole-Sportlerinnen und -Sportler präsentierten Choreographien um eine feste und eine sich drehende Stange. Ermittelt wurden die Besten in sieben Kategorien, zur Belohnung gab es Pokale und Urkunden.