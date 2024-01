Erste Datenträger-Spürhunde im Südwesten

Ein Polizeihund bellt während eines Rundgangs in einem in seinem Zwinger.

Neben Rauschgift-, Sprengstoff-, Brandmittel-, Leichen-, Banknoten- und Personenspürhunden gibt es nun sechs Datenträgerspürhunde in Baden-Württemberg. Sie sind nach Angaben des Ministeriums beim Trainings- und Kompetenzzentrum Polizeihundeführer in Göppingen 50 Tage lang ausgebildet worden. Ihren Dienst starten die Tiere nun in den Polizeipräsidien Aalen, Karlsruhe, Konstanz, Offenburg, Reutlingen sowie Stuttgart. Nach einer einjährigen Testphase wird entschieden, ob noch mehr Datenträger-Spürhunde ausgebildet werden sollen.