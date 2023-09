Aktuell Land

Erneuter Brand in Kehl-Neumühl: Polizei prüft Zusammenhänge

Im Kehler Stadtteil Neumühl (Ortenaukreis) ist erneut ein Gebäude in Brand geraten. Ein Großaufgebot an Feuerwehrkräften aus der Umgebung sei dabei, das landwirtschaftlich genutzte Gebäude zu löschen, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Mehrere Anwohner hatten demnach zuvor einen Knall gehört und die Einsatzkräfte alarmiert. Die in unmittelbarer Nähe verlaufende Bundesstraße 28 wurde zunächst gesperrt. Die Bewohner eines ebenfalls naheliegenden Wohnhauses konnten dieses unverletzt verlassen.