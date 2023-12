Erneuter Anstieg der Rhein-Pegelstände erwartet

Ein Hund geht mit »Frauchen« am überfluteten Rhein-Uferbereich am Stadtquartier am Zoll- und Binnenhafen spazieren.

In den kommenden Tagen sollen die Rhein-Pegelstände erneut ansteigen. Grund dafür seien bis zum Wochenende vorhergesagte Niederschläge im südlichen Rheineinzugsgebiet, teilte die Hochwasservorhersagezentrale des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz am Donnerstag mit.

Am Pegel Maxau bei Karlsruhe soll der Wasserstand ab Donnerstagabend ansteigen und voraussichtlich Sonntag (Heiligabend) das Niveau eines alle zwei Jahre vorkommenden Hochwassers erreichen (7,80 Meter). In Mainz könne der Pegelstand am Montag 5,50 Meter überschreiten. Da der meiste Regen noch falle, seien die Vorhersagen derzeit noch sehr unsicher, hieß es.

Am Pegel Koblenz soll voraussichtlich am Samstag die Fünfmetermarke erreicht werden, anschließend könnte der Wasserstand hier ebenfalls bis in den Bereich eines alle zwei Jahre vorkommenden Hochwassers steigen.

An den Pegeln Maxau, Worms, Mainz und Bingen war am Donnerstag die Schifffahrts-Hochwassermarke I überschritten - damit verbunden sind Auflagen wie ein gedrosseltes Tempo und das Fahren in der Mitte des Flusses.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in den kommenden Tagen Wind und Regen. Vielerorts können die Niederschläge auch länger andauern. Verbreitet gibt es demnach am Donnerstag stürmische Böen oder Sturmböen. Auch am Freitag rechnen die Meteorologen vielerorts mit starkem Wind.

Hochwasserbericht Landesamt für Umwelt RLP