Erneut Hangrutsch in Vorarlberg: Wohnhaus evakuiert

Wegen starker Regenfälle ist erneut ein Hang im österreichischen Vorarlberg ins Rutschen gekommen. Einsatzkräfte evakuierten ein angrenzendes Haus in Weiler im Bezirk Feldkirch, wie die Polizei mitteilte. Nachdem ein Bagger den Großteil der abgerutschten Erde entfernt hatte, konnten die Bewohner am Dienstagabend wieder in ihr Haus zurückkehren.