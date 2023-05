Aktuell Land

Erneut Droh-Mail an Schulzentrum in Stutensee

Wegen einer erneuten Droh-Mail ist die Polizei am Mittwochmorgen zum Schulzentrum in Stutensee (Landkreis Karlsruhe) ausgerückt. An den Schulen gab es keine Hinweise auf konkrete Gefahr, wie die Polizei mitteilte. Nach Abstimmung zwischen Polizei und dem Schulzentrum habe der Unterricht deshalb regulär stattgefunden. Vor Ort seien geschulte Beamte, die für Schüler und Lehrkräfte ansprechbar sind und sie beraten.