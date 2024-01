Aktuell Land

Erneut Bauernprotest in Stuttgart: Korso in der Innenstadt

Im Streit um die geplante Subventionskürzung sieht der Landesbauernverband weiterhin einen großen Rückhalt in der Bevölkerung für die Anliegen der Landwirte. Bundes- und Landeschef Joachim Ruckwied sagte am Freitag in Stuttgart, der große Zuspruch - sowohl aus der Agrarbranche, dem Mittelstand, als auch aus der gesamten Gesellschaft heraus - zeige, dass die Bundesregierung dringend handeln und diese Pläne vom Tisch nehmen müsse. »Gerade in unsicheren Zeiten ist unsere Branche der Garant für eine sichere Versorgung mit Lebensmitteln und damit auch für Stabilität.«