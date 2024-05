Aktuell Land

Ermittlungsgruppe: Bankmitarbeiter brachte Stein ins Rollen

Das umsichtige Handeln eines Bankangestellten hat den Ermittlern den Weg geebnet für einen in seiner Größenordnung wohl einmaligen Schlag gegen ein Netzwerk an Telefonbetrügern. Das teilten die Sicherheitsbehörden am Donnerstag in Stuttgart mit.