Eine Statue der Justitia hält eine Waage und ein Schwert in der Hand.

Drei Menschen waren in dem Fall verdächtigt worden einen 31-Jährigen getötet zu haben. Die Leiche wurde im August 2021 auf einer Bank am Enzufer in Pforzheim gefunden. Alle drei Tatverdächtigen hatten Stunden zuvor Kontakt zum Opfer.

PM Staatsanwaltschaft