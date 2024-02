Aktuell Land

Ermittlungen zu bröckelnder Fassade eingestellt

Die Ermittlungen rund um die herabstürzenden Fassadenteile am Stuttgarter Hauptbahnhof sind von der Staatsanwaltschaft eingestellt worden. Es habe keine Hinweise darauf gegeben, dass sich zum Zeitpunkt des Einsturzes Menschen im Bereich der Aufschlagstelle aufgehalten hätten, sodass zumindest deren Verletzung unmittelbar bevorgestanden hätte, teilte die Ermittlungsbehörde am Mittwoch mit. Soweit zum Zeitpunkt des Herabfallens der Steine Personen fußläufig die Arnulf-Klett-Passage heraufgekommen waren, befanden diese sich nach Auswertung der erhobenen Beweismittel nicht an der tatsächlichen Aufschlagstelle. Die Behörde ermittelte wegen des Verdachts fahrlässiger Baugefährdung gegen Unbekannt.