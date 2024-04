Aktuell Land

Ermittlungen gegen Klimaaktivisten nach Aktion am Flughafen

Klimaaktivisten haben am Samstag unter anderem die Drehtür am Terminal 1 des Stuttgarter Flughafens mit einer Flüssigkeit besprüht und Plakate angebracht. Die Polizei ermittele unter anderem wegen Sachbeschädigung gegen mehrere der Aktivisten, hieß es in einer Mitteilung vom Sonntag. Demnach habe die Aktion im Rahmen einer nicht angemeldeten Versammlung stattgefunden. Die Polizei nahm die Personalien von sieben Menschen auf. Es sei Gegenstand der Ermittlungen, ob Verstöße gegen das Versammlungsgesetz begangen wurden. Angaben zum entstandenen Schaden lagen zunächst nicht vor.