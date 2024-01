Aktuell Land

Ermittlungen gegen Freiburger Ultras nach Attacke auf Fans

Fans des SC Freiburg sollen am vergangenen Samstag in Freiburg eine Straßenbahn mit Anhängern der TSG Hoffenheim angegriffen haben. Die Polizei hat Ermittlungen wegen Landfriedensbruchs und gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr aufgenommen, wie sie am Dienstag mitteilte.