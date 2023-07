Aktuell Land

Ermittlungen gegen Abgeordneten: Polizei durchsucht Wald

Nach der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens gegen einen Landtagsabgeordneten hat die Polizei ein Waldstück bei Bühlertann (Kreis Schwäbisch Hall) abgesucht. Bei der Aktion am Donnerstag seien etwas 90 Beamte und 35 Fahrzeuge im Einsatz gewesen, teilte ein Sprecher der Polizeidirektion Aalen am Freitag mit. Über die Hintergründe wurden keine Angaben gemacht. Es gab gleichfalls keine Informationen nach was gesucht wurde. Zunächst hatten mehrere Medien über die Suche berichtet.