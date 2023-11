Ermittler nach tödlichem Angriff: Narben werden bleiben

Bitte aktivieren Sie Javascript

Die Beamten wollen am Dienstag über weitere Details zur Attacke eines 15-Jährigen berichten, der am vergangenen Donnerstag seinen Mitschüler erschossen haben soll. Die Polizei richtete in dem Fall eine Sonderkommission mit dem Namen »Mühlbach« ein.

Der tatverdächtige Deutsche sitzt wegen des Verdachts auf Totschlag in Untersuchungshaft. Der Jugendliche soll in sein Klassenzimmer gekommen sein und seinem Mitschüler mit einer Handfeuerwaffe unvermittelt in den Kopf geschossen haben. Das 15 Jahre alte Opfer wurde von zwei Schüssen getroffen, hatten die Ermittler mitgeteilt.

Mitteilung zu Pk