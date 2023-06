Aktuell Land

Ermittler: Mann am Rheinufer starb an Schädelhirntrauma

Nach dem Fund eines toten Mannes am Rheinufer in Jestetten (Kreis Waldshut) sucht die Polizei Zeuginnen und Zeugen. Erste Hinweise aus der Bevölkerung zu dem vermuteten Tötungsdelikt gingen bereits ein, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag in Waldshut gemeinsam mitteilten.