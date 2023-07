Aktuell Land

Ermittler finden rund 30 Kilo Kokain bei Autokontrollen

Bei zwei Autokontrollen im Allgäu haben Grenzfahnder insgesamt rund 30 Kilo Kokain gefunden. Wie das bayerische Landeskriminalamt (LKA) am Montag mitteilte, waren die beiden Wagen am 15. und 23. Juli auf der Autobahn 7 in Richtung Süden unterwegs, als die Beamten sie bei Memmingen und Dietmannsried (Landkreis Oberallgäu) durchsuchten und die Drogenpakete mit jeweils insgesamt etwa 19 beziehungsweise 11 Kilo Kokain fanden. Die beiden Fahrer sitzen demnach inzwischen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauerten an.