Ermittler fassen mutmaßlichen Drogenhändler am Untermain

Polizisten haben am Untermain einen mutmaßlichen Drogenhändler gefasst, der das Rauschgift im Spessart verkauft haben soll. Bei der Durchsuchung einer Wohnung im baden-württembergischen Külsheim fanden die Ermittler ihren Angaben zufolge zudem rund ein Kilogramm Amphetamin - diese Wohnung unweit der bayerischen Landesgrenze soll einer Verwandten des 38 Jahre alte Verdächtigen gehören. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, ordnete das Amtsgericht Aschaffenburg nach der Festnahme des Mannes am Sonntag tags darauf Untersuchungshaft an. Der Haftbefehl sei gegen strenge Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die Ermittler waren dem 38-Jährigen aus dem Landkreis Aschaffenburg seit Januar auf den Fersen.