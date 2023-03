Aktuell Land

Ermittler durchsuchen Wohnhaus des Schützen von Reutlingen

Nach den Schüssen auf Polizisten bei einer Razzia im »Reichsbürger«-Milieu durchsuchen Ermittler weiter das Wohnhaus des Schützen in Reutlingen. Die Durchsuchung dauere an, sagte eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft in Karlsruhe am Donnerstag auf Anfrage. Dabei gehe es auch darum, Tatortspuren zu sichern.