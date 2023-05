Erkrankter Trainer begleitet Stuttgarts Volleyballerinnen

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach bisher drei Begegnungen mit dem SC Potsdam in der Serie »Best-of-Five« führt der Titelverteidiger vor der Partie am Samstag (17.00 Uhr/Sport1) mit 2:1 Siegen und könnte die Meisterschaft vor den Toren Berlins mit einem weiteren Erfolg perfekt machen. Dann könnten die Stuttgarterinnen gemeinsam mit Aleksandersen, der an Prostatakrebs leidet, feiern. In den Playoffs nach der Hauptrunde ist der Norweger auswärts bisher nicht dabei gewesen.

Auf ein fünftes Finalspiel, das bereits am kommenden Montag in Stuttgart stattfinden würde, würde der Verein auch wegen der zu kurzen Pause gerne verzichten. Man werde daher »alles reinwerfen«, um den Titel bereits in Potsdam klarzumachen.

