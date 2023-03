Aktuell Land

Erinnerung an getötete Studentin: Preis vergeben

Die Biochemie-Doktorandin Janin Schokolowski erhält den erstmals vergebenen Marie-Luise-Jung-Preis an der Heidelberger Uni. Die Auszeichnung erinnert an die im Januar 2022 bei einem Amoklauf im Hörsaal erschossene Studentin. Schokolowski wird laut Mitteilung der Heidelberger Uni als herausragende Masterabsolventin an der Uni und als derzeitige Doktorandin am Hubrecht Institute in Utrecht (Niederlande) geehrt. Der mit 1500 Euro dotierte Preis wird am 17. April in der Aula der Alten Universität Heidelberg übergeben.