Erfolgstrainer Schmidt: Klassenerhalt etwas »Besonderes«

Aus Sicht von Heidenheims Trainer Frank Schmidt bleiben nach dem 1:0-Auswärtssieg beim SV Darmstadt 98 keine Restzweifel mehr an einer weiteren Saison in der Fußball-Bundesliga. »Ganz sicher ist es noch nicht, aber ich möchte auch hier keine Show machen«, sagte der 50-Jährige. Nach dem Erfolg des 1. FC Heidenheim am Sonntagabend besteht nur noch die theoretische Chance, dass der Club von der Ostalb absteigt.

37 Punkte haben die Heidenheimer auf dem Konto - und damit bei drei ausstehenden Spieltagen neun mehr als der FSV Mainz 05, der auf dem Relegationsplatz 16 steht. »Mit 37 Punkten bleibst du drin«, sagte Schmidt und fügte hinzu: »Ich glaube, deswegen kann man auch verstehen, dass wir dann mit unseren Fans gefeiert haben, weil es was Besonderes ist.«

Statt nach unten zu schauen, kann der FCH nun nach oben schielen - und sogar von Europa träumen. Auf Platz acht, der wohl zur Qualifikation fürs europäische Geschäft reicht und aktuell vom FC Augsburg belegt wird, sind es nur zwei Zähler Rückstand.

