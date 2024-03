Aktuell Land

Erdwärme-Forschung: Flugzeug fliegt tief über Franken

Um die natürliche Wärme der Erde künftig besser als Energiequelle zu nutzen, werden in Mittel- und Unterfranken in den kommenden Wochen Erkundungsflüge stattfinden. Ein Spezialflugzeug soll relativ bodennah die Regionen um Würzburg und Nürnberg überfliegen und so Informationen über den Untergrund sammeln. Die beiden beteiligten Energieunternehmen Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV) und N-ergie aus Nürnberg haben Flugzeug und Projekt am Freitag im unterfränkischen Giebelstadt (Landkreis Würzburg) vorgestellt. Mit Erdwärme lassen sich zum Beispiel Gebäude heizen.