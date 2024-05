Aktuell Land

Erdrutsch an Bahnstrecke: Zugausfälle und Streckensperrung

Wegen eines Erdrutsches ist eine Bahnstrecke im Südschwarzwald am Freitag gesperrt worden. Die Strecke zwischen den Bahnhöfen Titisee und Seebrugg in Schluchsee (beide Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) werde nicht mehr befahren, teilte die Bahn am Abend auf dem Kurznachrichtendienst X mit. Züge der Linie S1 fielen aus. Ersatzweise sollte ein Bus im Pendelverkehr fahren. Wie lange die Sperrung andauert, war zunächst unklar. Fahrgäste sollten ihre Reiseverbindung prüfen, hieß es.