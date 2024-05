Erdrutsch an Bahnstrecke: Beeinträchtigungen bis Montag

Bitte aktivieren Sie Javascript

Nach dem Erdrutsch an einer Bahnstrecke im Südschwarzwald dauern die Beeinträchtigungen im Bahnverkehr an. Reisende müssten auf der Strecke zwischen den Bahnhöfen Titisee und Seebrugg in Schluchsee (beide Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald) bis mindestens Montag mit Verspätungen und Teilausfällen rechnen, teilte die Bahn am Samstag auf dem Kurznachrichtendienst X (vormals Twitter) mit. Ein Ersatzverkehr mit dem Bus wurde eingerichtet.

Am Freitagabend war die Strecke wegen eines Erdrutsches für rund zwei Stunden nicht befahrbar, bis sie wieder freigegeben werden konnte. Züge der Linie S1 fielen aus.

