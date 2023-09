Erdgas tritt aus: Großeinsatz in Ettenheim

Bitte aktivieren Sie Javascript

Austretendes Erdgas hat für einen Großeinsatz in Ettenheim (Ortenaukreis) gesorgt. Feuerwehr, Mitarbeiter des Bauhofs sowie von Badenova-Netze seien in der Nacht auf Mittwoch im Einsatz gewesen, teilte das Energieversorgungsunternehmen mit. Den Angaben nach hatte eine defekte Stromleitung eine Gasleitung aus Kunststoff angeschmort. Das Leck in dem Hausanschluss wurde zunächst provisorisch geschlossen, am Mittwoch sollte der Schaden behoben werden. Zeugen hatten am Dienstagabend Gasgeruch bemerkt. Einsatzkräfte hatten darauf Kanalschächte sowie vorsorglich Gebäude entlüftet und Grabungen gemacht, um das Leck zu orten.