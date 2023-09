Aktuell Land

Erdbebenforscher: Kooperation mit Franzosen und Schweizern

Erdbebenforscher aus dem Südwesten wollen enger mit Kollegen aus Frankreich und der Schweiz zusammenarbeiten. Bei einem Erdbeben in der Drei-Länder-Region müssten Informationen schnell ausgetauscht werden, damit Einrichtungen für den Katastrophenschutz grenzüberschreitend handeln können, sagte der Leiter des Landeserdbebendiensts, Stefan Stange, am Dienstag in Freiburg. Dort tagten rund 90 Seismologen aus dem Inland und Europa.