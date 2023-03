Aktuell Land

Erdbeben in der Türkei und Syrien: Landtag gedenkt der Opfer

Der baden-württembergische Landtag hat am Mittwoch in einer Schweigeminute der Opfer des Erdbebens in der Türkei und in Syrien gedacht. »Unsere Gedanken sind bei den Opfern und ihren Familien«, sagte Landtagspräsidentin Muhterem Aras zu Beginn der Plenarsitzung. »Wir teilen ihren Schmerz und ihre Trauer.« Die Grünen-Politikerin erinnerte zudem an die große Hilfsbereitschaft in Baden-Württemberg und bedankte sich.