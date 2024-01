Aktuell Land

Entwarnung nach verdächtigem Gegenstand bei Flüchtlingsheim

Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstandes in der Nähe einer Flüchtlingsunterkunft in Singen (Landkreis Konstanz) hat die Polizei Entwarnung gegeben. Bei dem Gegenstand habe es sich um ein Paket bestehend aus zwei Akkus gehandelt, das »völlig ungefährlich« gewesen sei, sagte ein Sprecher am Abend. Eine Gefahr sei davon zu keinem Zeitpunkt ausgegangen.