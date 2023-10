Aktuell Land

Entwarnung nach Großeinsatz an Realschule in Ludwigsburg

Nach einem Großeinsatz an einer Realschule in Ludwigsburg hat die Polizei Entwarnung gegeben. Grund für den Einsatz war eine Mitteilung am Polizeiposten im Stadtteil Tamm, »dass eine möglicherweise mit einer Schusswaffe bewaffnete Person die Realschule in der Rilkestraße betreten habe«, so die Polizei am Donnerstag. Bei der Durchsuchung des Gebäudes habe keine verdächtige Person festgestellt werden können.